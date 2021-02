Snackbar Timmer verdrijft de coronablues met hilarische truienreeks: ‘Koken is zilver, frituren is goud’

‘Het leven is nooit zuur achter de frituur.’ Of; ‘Koken is zilver, frituren is goud’. Die wijsheden staan op de ‘Timmer Truien’, de nieuwste kledinglijn van snackbar Timmer aan het Stationsplein. Eigenaar Berjo Timmer (57) staat op de truien afgebeeld als een soort stripfiguur, dochter Demi (24) is ontwerper van de – nu al populaire - merchandise van de snackbar. Want... ‘een frietje in de morgen, is een dag zonder zorgen’.