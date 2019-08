Snacks, salades, smoothies en de liefde: gekkenhuis bij Van Dijk schoolboeken, maar ‘alles ligt op schema’

video Ook nu is het spoor van de storm bij IJsselmui­den nog zichtbaar

17 augustus Verschillende woeste stormen trokken begin juni over het land. Ook de omgeving van de Zwolseweg bij IJsselmuiden kreeg daarbij te maken met erg veel wind. Nu, twee maanden later, is de schade nog altijd goed zichtbaar: ,,Alles wat los staat gaat tegenwoordig wel naar binnen.’’