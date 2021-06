Snel een nieuw paspoort voor vakantie? Dan moet je in Lelystad rekening houden met een flinke wachttijd

Aangekon­dig­de bezuini­gings­ron­de Kamper cultuurin­stel­lin­gen wordt mogelijk uitgesteld: ‘Nu nog meer bezuinigen is na coronaja­ren niet haalbaar’

18 juni Na de bezuinigingsronde van dit jaar in de komende twee jaar nòg meer bezuinigen op de vijf grote culturele instellingen, is volgens Jelle Wouda, directeur van de Stadsgehoorzaal in Kampen ondenkbaar. ,,De komende twee jaar kunnen we daar echt niet aan denken, dat is niet haalbaar.’’ Ook Quintus-directeur Hendrik Jan Houtsma hoopt op uitstel. ,,Geef ons tijd om te herstellen.’’