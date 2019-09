Snelle Steenwijker (21) dubbel gepakt in ‘s-Heerenbroek

Kampen wil zwakke oude bruggen niet herstellen maar in zeven jaar stuk voor stuk vervangen

10 september Zeven oude en te zwakke bruggen in de gemeente Kampen worden niet hersteld of verstevigd, maar in zijn geheel vervangen. Het college van burgemeester en wethouders wil het vervangen van de bruggen uitsmeren over zeven jaar, elk jaar eentje.