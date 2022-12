Snertlezing over de geschiedenis van het Kamper stadspark

Terwijl onvrede heerst, klinkt in kerstnacht­dien­sten roep om vrede: ‘Zoek naar wat ons bindt’

Oorlog in Oekraïne, toenemende armoede, de bijwerkingen van de nasmeulende coronapandemie. Terwijl de angst en zorgen groot zijn, klinkt sinds drie jaar weer volop ‘Vrede op aarde’ tijdens de kerstnachtdiensten in deze regio. ,,Denk aan what’s in it for you in plaats van what’s in it for me.’’

26 december