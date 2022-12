Sober nieuw thuis voor Jehovah's Getuigen in Kampen, tot vreugde van Anton (75): ‘We zijn niet geheimzinnig’

Politiek Lelystad protes­teert tegen lange afsluiting Flevo- en Hanzelijn: ‘Dit kan echt niet’

De politiek in Lelystad - en mogelijk ook Provinciale Staten - komt in verzet tegen de maandenlange test die in 2027 gaat plaatsvinden op de Hanze- en Flevolijn. Alle partijen vinden het ‘volstrekt onacceptabel’ dat de stad maandenlang onbereikbaar is via het spoor. ,,We snappen dat de test nodig is, maar op deze manier wordt Lelystad het afvoerputje van de dienstregeling.’’

13 december