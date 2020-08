Sociaal Kampen is impasse Gotisch Huis beu: 'Haal de minister naar Kampen’

video Het Gotisch Huis in Kampen: pand met potentie zonder urgentie

13 februari Kwetsbaar, dat is het Gotisch Huis in Kampen zeker. Een constructie van balken, stalen buizen en stempels houdt het voormalige koopmanshuis letterlijk overeind. Maar om nu te zeggen dat het monumentale pand op instorten staat, nee, zo ver zou Robin Koot van de Monumenten Bezit niet willen gaan. ,,We houden het goed in de gaten. De afgelopen jaren is het echt niet verder achteruitgegaan.’’