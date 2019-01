Sociale projecten Kampen lopen niet altijd als verwacht

De gemeente Kampen wil meer innovatie zien op het gebied van het sociaal domein; dat is de belangrijkste conclusie van de evaluatie van een subsidieregeling die werd gestart in 2015. In totaal werd toen voor ruim zes ton aan subsidies verstrekt aan diverse instellingen. Deels lukten die projecten, deels ook niet moet de gemeente nu erkennen.

Het geld werd toen verstrekt zonder al te prestatie gerichte afspraken. Of dat de juiste insteek was? ,,Daar kun je nu over discussiëren”, erkent wethouder Geert Meijering nu. Collega-wethouder Jan Peter van der Sluis stelt dat het sowieso geen weggegooid geld was. ,,Je bent altijd een stap verder, want je hebt er iets van geleerd.”

Sommige projecten verliepen naar tevredenheid van de gemeente, zoals het project ‘In beweging naar werk’ (75.000 euro) en ‘Kansrijk Wonen’ (bijna 53.000 euro). Andere projecten waren minder succesvol, zoals de Stichting Lijsternest met het voornemen om dagbesteding te bieden aan jongeren (35.000 euro) en brasserie De Smaeck van Campen die een leerwerkplaats voor jongeren startte (ruim 54.000 euro).

Brasserie

Dat laatste project leverde acht jongeren een werkplek op in de brasserie, twee daarvan stroomden door naar een betaalde baan en nog eens twee naar een vervolgopleiding. Minder dan gedacht, maar volgens de brasserie was de gemeente daar ook zelf debet aan omdat er minder jongeren vanuit de gemeente hun weg vonden naar de leerwerkplaats in de Oudestraat.

Die kritiek trekt de gemeente zich wel aan, ook al omdat het ook voor de gemeente zelf een leermoment betrof. ,,We hebben het hier over mensen, niet over paperclips of auto’s”, omschrijft wethouder Van der Sluis de situatie.

Research

Volgens burgemeester Koelewijn was het van meet af aan lastig om de uitkomsten te bepalen. ,,Neem de wetenschap, of het bedrijfsleven; die doen ook veel aan research. Kijk eens wat dat kost.”