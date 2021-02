Soepactie voor Kampenaren in coronatijd

Kampenaar Jan Liefting denkt aan huis vol rariteiten in de binnenstad

19 februari Een rariteitenkabinet, gecombineerd met een mini-museum over kruideniers, en dat dan weer gesitueerd in het huis van de beroemde fictieve Kamper dokter ‘Johannes den Swager’. Gecombineerd met het leven en werk van Hendrick Avercamp. Die attractie moet meer mensen naar Kampen trekken, in de optiek van Kampenaar Jan Liefting, bekend van Ventura en natuurlijk Kerst in Oud Kampen.