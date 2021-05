Sonnenberch kandidaat voor exploitatie van De Steur in Kampen

Zaterdag­markt Kampen na 226 jaar mogelijk toch definitief naar Nieuwe Markt

10:10 Na 226 jaar op de Plantage gaat de zaterdagmarkt in Kampen mogelijk dan toch definitief naar de Nieuwe Markt. Daarmee zou de Plantage het hele jaar door een horecaplein kunnen worden, terwijl de markt verder kan groeien. In ieder geval tot eind volgend jaar blijft de zaterdagmarkt, die vanwege corona moest verhuizen, bij wijze van proef op haar nieuwe stek. Over de definitieve situatie wordt nog onderhandeld, maar gemeente en marktkooplui zijn positief over het verhuisplan.