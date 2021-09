Spaarvarken kinderboerderij Cantecleer Kampen teruggevonden, maar wel leeg

Cantecleer deed een oproep via Facebook of iemand iets had gezien, daarop gingen verschillende mensen op zondagmiddag aan het speuren. Uiteindelijk werd het varken vlakbij teruggevonden, in de brandnetels van de Stadsburgerweiden. ,,Zondagmiddag kwamen deze drie jongens met hun ouders aan met de mededeling; we hebben het varken gevonden’’, aldus een opgeluchte Anita Mosselaar van Cantecleer.