Spaarvarken ontvreemd bij kinderboerderij Cantecleer: ‘We legen ’m altijd aan het einde van de week’

Rond een uur of vier moet het varken er nog hebben gestaan is haar vermoeden, maar om vijf uur was het ‘beestje’ weg. ,,Waar is het varken, dacht ik toen nog’’, verbaast Anita zich over de verdwijning. ,,We hebben zelfs nog even in de bosjes gezocht. En gekeken of iemand ’m misschien alvast binnen had gezet.’’ Maar dat bleek niet het geval; bij of in Cantecleer stond het varken in ieder geval niet meer.