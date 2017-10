'Spandoeken mee, klompen aan' is advies aan 's-Heerenbroek

Tv-programma 'Nederland Zingt' in volle Bovenkerk in Kampen

11 oktober Geestelijke liederen in de Bovenkerk. Het is sinds deze zomer niet meer wekelijks vanzelfsprekend in Kampen, sinds de hervormde gemeente de kerk verliet. Voor speciale gelegenheden wordt een uitzondering gemaakt. Woensdagavond klonken uit circa duizend kelen de vertrouwde tonen in de majestueuze kerk tijdens opnames van het tv-programma Nederland Zingt van de Evangelische Omroep.