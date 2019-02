Spannende dagen voor Intertoys Kampen

,,Maar we blijven hoe dan ook open’', is de voorspelling van eigenaar Jan de Groot. ,,We zijn franchisenemer, dus voor ons heeft een eventueel faillissement niet direct sluiting tot gevolg.’' Wel is het zo dat bepaalde acties uit de folderaanbiedingen van Intertoys niet meer verkrijgbaar zijn in de winkel. ,,Intertoys eist momenteel betaling vooraf. En dan is het nog maar de vraag of je iets krijgt geleverd, daar pas ik natuurlijk voor’', schat de winkeleigenaar de situatie in.

Volledig scherm Jan de Groot, franchisenemer van Intertoys in Kampen. © Foto Freddy Schinkel

Als lid van de raad van franchisehouders van Intertoys wordt hij dagelijks bijgepraat over de gang van zaken, en schat hij de situatie niet al te rooskleurig in. ,,Voor het weekend waren er nog veel potentiële kopers, daar zijn er nu nog maar een paar van over.’'

Aan de winkelvoorraad zijn de problemen niet te merken, gevolgen zijn er wel voor klanten die met een cadeaukaart aankomen; die neemt De Groot niet meer in als franchisehouder. ,,Ik hoop dat we binnenkort met een regeling kunnen komen waardoor de bonnen alsnog kunnen worden ingeleverd, maar voorlopig stuur ik de mensen door naar filialen in Zwolle of Dronten. Dat zijn eigen winkels, die moeten ze aannemen. Voor mij is het onzeker of ik die nog vergoed krijg.’'