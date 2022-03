Spanning nog niet uit de lucht bij ’s-Heerenbroek

Tweede Kamerlid Chris Stoffer te gast bij verkie­zings­avond van SGP in Kampen

SGP-Kamerlid Chris Stoffer is vandaag te gast in Kampen. Vanmiddag bezoekt hij de Groen van Prinstererschool, een melkveehouderij in Kamperveen en de ondernemersvereniging aan het Melmerpark. Vanavond is hij te gast bij een verkiezingsavond van de SGP in het Hoornbeeck College.

11 maart