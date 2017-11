Speuren in de pijlers van de Kamper Stadsbrug

De rode balk knippert. Storing, geeft een van de vele schermen voor de brugwachter aan. Wat is er aan de hand? Het hefdeel hangt scheef. Wat is het probleem? De zoektocht in de pijlers van de Kamper Stadsbrug begint. Eentje die uren kan duren, bleek vorige week.

Deze vrijdag geven Ardy Kolk en Daan Anthony een rondleiding door de pijlers van de Stadsbrug. Twee smalle verdiepingen, vol holle klanken en met metersdik beton aan alle kanten. De bovenste verdieping is vooral mechanica. Dikke kabels, grote katrollen en een bescheiden motor die het hefdeel in beweging zetten. ,,Wist je dat het gouden wiel bovenop de peiler slechts driekwart rond draait bij een opening?" vraagt Anthony aan zijn gehoor.

Kolk is servicecoördinator bij technisch dienstverlener SPIE. Anthony werkt bij de gemeente Kampen. Onderweg wisselen ze herinneringen uit. Anthony gaat twee jaar terug in de tijd. Ook toen hing het hefdeel van de brug scheef. Om een lang verhaal kort te maken: ,,Een nieuw onderdeel voor de motor werd per spoedkoerier vanuit Italië naar hier gebracht." Kolk: ,,Daar denk ik nog wel eens aan. Zijn toch leuke dingen." En als Anthony even later naar een grote foto van de bouw van de brug in 1999 wijst: ,,Hier loop ik. Heeft de fotograaf mij verteld. Ik ben moeilijk te herkennen."

Besturingssysteem

Kolk komt écht los, als hij via een smalle trap afdaalt naar de onderste verdieping, enkele meters onder het wateroppervlak. Het is een lange, smalle gang vol steriele kasten met dichte deuren. ,,Dit is het hart van de Stadsbrug." Achter de deuren schuilt het complexe besturingssysteem dat de drukke IJsseloversteek in bedrijf houdt. Belsignalen, slagbomen, verkeerslichten en scheepvaartseinen; alles wordt in twee kasten van twee meter hoog en een halve meter breed geregeld. Zoals ook de stand van het hefdeel. ,,Nu is het verschil tussen oost en west 5 millimeter", leest Kolk op het display. ,,Enkele centimeters kan ook, daar merk je op een afstand van achttien meter niets van. Is het verschil te groot, dan volgt automatisch een noodstop."

Zo ook vorige week woensdag. De kast waar Kolk voor staat zorgde voor hoofdbrekens. Rond 16.00 uur sloot het hefdeel niet door een storing. Later op de avond lukte het om de brug in de normale stand te brengen. Merkwaardig genoeg bleek dat niet uit de cijfers op het display. Kolk: ,,Normaal verschijnen na het herstarten van de computer de normale waarden op het scherm. Vorige week bleef het systeem aangeven dat het hefdeel scheef stond."

Sensoren

Na het opnieuw installeren van de software op de computer, bleek er nog meer aan de hand te zijn. Dan moet er ook een probleem in de sensoren zitten die de hoogte van het hefdeel doorgeven, was de conclusie. Maar welke sensor? De Stadsbrug heeft vier pijlers, met ieder tien sensoren. In de technische ruimte onder het wateroppervlak zit het dubbele aantal. Het gaat om versterkers die informatie doorgeven aan het besturingssysteem, maar ook vervangers in geval van storing. Na uren zoeken bleken twee reguliere versterkers en een vervanger kapot te zijn. Het vervangen van de kapotte sensoren duurde enkele minuten, even later was de brug volop in bedrijf. ,,Deze brug is écht complex", benadrukt Anthony. Hij wil maar zeggen: zo simpel als een storing lijkt, hoeft de oplossing niet te zijn.

Het einde van de smalle gang nadert. De trap naar het brugwachtershuis boven het wateroppervlak lonkt. Aan de rechterkant staat nog een kast. ,,Reserveonderdelen voor onder meer de besturing, slagbomen en verlichting", zegt Kolk. ,,Hiermee proberen we de periode dat de brug buiten gebruik is zo kort mogelijk te houden." In de kast legt hij later vier doosjes. In elk doosje zit een groen kastje ter grootte van een pak koffie. Het is de boosdoener van de storing die de Stadsbrug vorige week urenlang lam legde.