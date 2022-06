Sporthal De Reeve in Kampen wordt per direct ingericht als crisisnoodopvang voor asielzoekers

Het besluit volgt op een dringend verzoek vanuit de veiligheidsregio IJsselland, laat de gemeente Kampen weten. Vanavond nog worden de eerste voorbereidingen voor de opvang al getroffen, vanaf morgen kunnen de eerste asielzoekers komen.

‘Vanavond rond 19 uur kreeg ik een telefoontje vanuit de veiligheidsregio', laat De Rouwe in een persbericht weten. ‘De nood in Ter Apel is opnieuw zeer hoog. Er is sprake van een acute noodsituatie, waarin met spoed 1.200 bedden nodig zijn. Wat we in Ter Apel zien gebeuren, is inhumaan. We vinden dat we als gemeente de verantwoordelijk hebben om een bijdrage te leveren aan de benodigde crisisnoodopvang.’

Kampen was al van plan om de sporthal beschikbaar te stellen, vanaf volgende week voor de duur van maximaal twee weken. Omwonenden zouden daar morgen van op de hoogte gebracht worden. Daarover zegt De Rouwe: ‘Het goede nieuws is dat we voorbereid zijn en achter de schermen al de nodige zaken aan het regelen waren. Het slechte nieuws is dat we keer op keer overvallen worden door aanhoudende noodsituaties in Ter Apel, waardoor wat al bedacht was weer niet voldoende blijkt te zijn.’

‘Ontoelaatbare situaties’

Als gevolg van een aanhoudende maar gelijkblijvende instroom van asielzoekers, zeer beperkte doorstroom van statushouders en het gebrek aan alternatieve opvangcapaciteit zijn de afgelopen maanden bij herhaling ontoelaatbare situaties ontstaan op het gebied van veiligheid, gezondheid en maatschappelijke onrust in en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanuit de Rijksoverheid zijn de veiligheidsregio’s gevraagd crisisnoodopvangplekken te realiseren.

Het is niet voor het eerst dat de sporthal dienst doet als opvanglocatie. In 2015 werd De Reeve ook al eens ingericht voor de acute opvang van zo'n 130 vluchtelingen.

Informatieavond

Gebruikers van de sporthal en omwonenden worden vanavond en morgen over dit besluit geïnformeerd. Donderdagavond 30 juni is er een inloopmoment voor mensen met vragen op het stadhuis, van 18.30 – 19.15 uur. Op maandag 4 juli is er van 19.00 - 20.30 uur een aanvullende informatiebijeenkomst over de tijdelijke crisisnoodopvang. Deze bijeenkomst zal worden gehouden in sporthal De Reeve.