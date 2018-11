Sporthal voor Kamper nieuwbouwwijk Onderdijks

Vier amendementen, 27 moties. De gemeenteraad van Kampen was er maar druk mee deze week, tijdens twee sessies van de raadsvergadering over de gemeentelijke begroting voor volgend jaar. Bijna de helft van de amendementen en moties haalden met succes de eindstreep. De meest opvallende: een sporthal voor nieuwbouwwijk Onderdijks en de roep om tijdig inzicht in gemeentelijke kosten bij evenementen.

Sporthal voor Onderdijks

Nieuwbouwwijk Onderdijks krijgt een eigen sporthal. De gemeenteraad stemde unaniem voor dit amendement op begroting. De wijk aan de rand van de stad heeft nu geen sporthal. Scholieren gaan nu voor gymnastiekles per bus naar een sporthal elders in de stad. Bij een eigen accommodatie in de wijk bespaart Kampen flink op reiskosten. ,,En het is ook beter voor het milieu’’, verklaarde raadslid Marieke Spijkerman van de VVD.

Onderdijks is een wijk met jonge gezinnen waardoor steeds meer kinderen profiteren van een sporthal in de eigen wijk. ,,Dicht bij sporten is ook beter dan in de bus zitten’’, aldus Spijkerman. ,,Deze voorziening maakt het fijner om in de wijk te wonen.’’ Kampen wil de bouw financieren uit een fonds met vrij besteedbare gelden. De vlag kan uit bij de wijkvereniging die op sociale media al pleitte voor een sporthal om de hoek. Sport- en bewegingsclubs kunnen straks ook gebruik maken van de sportvoorziening.

Extra handhaver in de binnenstad

Beach Kampen bij de start in 2013. Het evenement dreigt te verdwijnen vanwege een oplopende precariorekening. Kampen krijgt er een bijzonder opsporingsambtenaar bij. Die moet zorgen voor meer handhaving in de binnenstad. ,,Als we regels maken, moeten ze ook handhaven'', stelde Edwin Burgman van GroenLinks. Nardus Koster van GBK haalde een passage aan uit 2009 waarin de raad zich sterk maakt voor handhaving. ,,Daarmee is niets gedaan, maar de ergernissen als hondenpoep en afval op straat zijn gebleven.'' De raad maakt nu geld vrij maken voor één fulltimer of twee parttimers die de binnenstad in de gaten houden. Wellicht dat de Oudestraat er in zijn geheel veiliger en gastvrijer van wordt, was de (unaniem aangenomen) boodschap in een andere motie.

Precario-belasting onder de loep

Kampen wil eerder duidelijk maken met welke gemeentelijke kosten evenementen rekening moeten houden. De afgelopen jaren kwam herhaaldelijk voor dat evenementen achteraf een forse rekening kregen voor precariobelasting. Begin deze week deed Beach Kampen nog zijn beklag over een nota achteraf van tien mille. Het college liet tijdens de begrotingsraad weten hiermee in de maag te zitten. ,,We gaan in alle redelijkheid een oplossing zoeken met Beach Kampen’’, zegde wethouder Geert Meijering toe. Beach Kampen zegt geen meerdaags evenement meer te kunnen organiseren als het duizenden euro's aan precariobelasting moet betalen. Het college komt in het eerste kwartaal van 2019 met een evaluatie van beleid rond evenementen. Daarin komt ook aan bod het bedrag dat evenementen betalen voor gederfde parkeerinkomsten. Ook de manier waarop het tarief tot stand komt, wordt nog eens bekeken.

Onderzoek naar beter onderhoud van groen

Het groen in de binnenstad wordt volgend jaar beter onderhouden dan het groen in de rest van de gemeente. Kampen gaat onderzoek doen naar het niveau van groenonderhoud in de hele gemeente en de kosten daarvan. Wethouder Van der Sluis kwam met deze toezegging na een discussie over het onderhoudsniveau in de hele gemeente. De binnenstad wordt volgend jaar beter bijgehouden dan de rest van de gemeente, als toeristisch visitekaartje van de stad. De raad wil weten of elders ook een hoger niveau mogelijk is. In het onderzoek naar de mogelijkheden neemt Kampen ook de inzet mee van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer preventie drugsgebruik onder jongeren

Kampen gaat meer aandacht besteden aan preventie bij drugsgebruik onder jongeren. Want preventie is volgens CDA, GroenLinks, SGP, GBK en ChristenUnie hard nodig. ,,Bij softdrugs wordt vaak gezegd dat het onschuldig is. En dat is het voor veel mensen ook’’, verklaarde Edwin Burgman (GroenLinks), jarenlang jongerenwerker in Kampen. ,,Maar voor een aantal mensen ook niet. Laten we meer inzetten op preventie.’’ Het college ziet de motie als ondersteuning van datgene waar ze al mee bezig is: meer preventie.

BMX-baan Grafhorst in de wacht

Voorlopig maakt de raad nog geen geld vrij voor een BMX-baan in Grafhorst. De raad wil eerst afwachten hoeveel geld het dorp zelf op kan hoesten, via fondsen en zelfwerkzaamheid. De baan kost ongeveer 16.000 euro. SGP en Kampen Sociaal willen daar nu al geld voor uittrekken, maar op aanraden van burgemeester Bort Koelewijn wacht de raad daar nog even. ,,Het dorp heeft fondsen aangeschreven, het resultaat daarvan is nog niet bekend. Gun hen die tijd. Wellicht dat er straks nog een gat is, daar zouden we eventueel in mee kunnen doen.’’

Onderzoek naar hospice

Kampen gaat onderzoek doen naar een hospice. Zo'n exclusieve plek voor zorg in de laatste fase heeft de gemeente nog niet. De raad wil in gesprek met zorgverleners en -vragers om te kijken of er behoefte is aan een hospice. Volgend jaar juli moet duidelijk zijn of dat zo is of niet.