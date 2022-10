Sportschool Argendos in Kampen maakt doorstart en gaat 24 uur per dag open

Pacman met een klein mondje: zo zag de zonsver­duis­te­ring in Oost-Nederland er uit

Ondanks de bewolking was de ‘hap’ die de maan vandaag uit de zon nam op veel plekken in de regio goed zichtbaar. Dat blijkt in elk geval uit de vele foto's die in de regio zijn genomen. De zonsverduistering was niet volledig, maar dat mocht de pret niet drukken.

