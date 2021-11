Sportschoolhouder Rogier Visscher: ‘Net als iedereen weer een beetje fit is, komt er weer een maatregel bij’

Vervuilde grond in IJsselmui­den blijft voorlopig liggen: beschermde vleermuis gooit roet in het eten

Het opruimen van vervuilde grond aan de Blekerijweg in IJsselmuiden loopt een jaar vertraging op. In het gebied leven beschermde vleermuissoorten, blijkt uit onderzoek van de provincie Overijssel. Verder onderzoek naar de vleermuizen en naar alternatieve verblijfplaatsen voor de beschermde dieren is nodig.

29 oktober