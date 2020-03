Sportverenigingen Kampen betalen geen huur vanwege coronacrisis

Uitstel ozb

Net als ondernemers in de gemeente kunnen verenigingen uitstel krijgen voor het betalen van de onroerendezaakbelasting (ozb). Dat uitstel geldt in eerste instantie voor drie maanden, in afwachting van de verdere ontwikkelingen. Een aanvraag kan worden gedaan via invordering@kampen.nl. Dat moet snel, benadrukt Sportraad, want komende dinsdag verloopt de eerste normale termijn.