Sportverkiezing Kampen geschrapt; alternatief wordt overwogen

„We zijn tot de conclusie gekomen dat we in deze tijd geen sportverkiezingen kunnen houden zoals we normaal altijd doen”, zegt voorzitter Tonny Zweers van Sportraad Kampen. „Niemand heeft reële kansen gehad om zich optimaal te laten zien. Iedereen moet kunnen sporten op zijn of haar niveau. Dat is dit jaar niet het geval geweest.”

De Sportraad overweegt of ze wellicht in plaats van een verkiezing nog iets anders kan doen voor de sport in Kampen. Zweers: „De sport heeft het lastig om zich te laten zien, alle evenementen vallen uit. Daarom denken we na over mogelijkheden waarmee sportverenigingen zich kunnen profileren. Hoe, daar moeten we nog over in beraad.”