Sportverkiezing Kampen krijgt meer grandeur in theater

VideoNiet in zalencentrum De Leuke Hanzestad. Niet in een schoolgebouw en ook niet in een sporthal. De sportverkiezingen van de Kamper Sportraad worden dit jaar niet gehouden op een gebruikelijke locatie maar in de Stadsgehoorzaal. En nog meer afwijkend; niet op een vrijdagavond maar op donderdagavond 7 maart vanaf half acht ‘s avonds.

,,Het is even wennen’', erkent Tonny Zweers van de Kamper Sportraad. ,,We krijgen ineens te maken met een veel theatralere setting dan we gewend waren. Dan moet je ook wel het nodige kijkwerk op de planken brengen.’'

Spontaan

Het mooie voor de Sportraad is wel; het kost niets, want het was Stadsgehoorzaal-directeur Jelle Wouda die spontaan bij de raad aanklopte met de vraag of ze de verkiezingen de komende drie jaar niet in zijn theater konden houden.

,,Hij wil een theater zijn voor alle Kampenaren, en dus ook voor sporters’', zegt Tonny Zweers over dat mooie aanbod. ,,Nou, dat zagen wij uiteraard wel zitten.’'

Volledig scherm De Sportverkiezing Kampen krijgt een andere koers. Zo is dit jaar de grandeur van de Stadsgehoorzaal de thuisbasis. Op de foto Tonny Zweers, voorzitter van de Sportraad in de foyer van de Stadsgehoorzaal. © Freddy Schinkel

Tegelijkertijd diende zich in de VDK Installatiegroep een nieuwe sponsor aan voor de komende jaren en dus kan de Sportraad mooi uitpakken bij de sportverkiezingen. ,,In de theaterzaal zijn de verkiezingen, maar buiten op de Nieuwe Markt kunnen sportclubs meedoen aan en bootcamp, waarmee ze de clubkas kunnen spekken. De bootcamp kunnen mensen in de zaal ook volgen via een videoverbinding en uiteindelijk komen de sporters ook van buiten naar binnen om op het podium nog een kwis te spelen.’'

Theatraal

Zelfs de nominaties kregen al een wat theatraler effect. Op onder andere de website van de sportraad zijn filmpjes te zien van een jeugdig presentatie-duo dat de sporters verrast met een gouden enveloppe met daarin de nominatie. Na afloop van de gratis toegankelijke verkiezingen is er de netwerkvloer, waar sporters en clubbesturen nog even kunnen napraten. ,,Want er valt onderling nog veel winst te behalen, door ervaringen te delen’', weet Tonny Zweers dankzij haar jarenlange ervaringen.