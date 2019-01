Staatsbosbeheer neemt 400 hectare natuur over bij Kampen

Staatsbosbeheer heeft er sinds deze week 400 hectare natuurgebied bij. Het gaat onder meer om nieuw aangelegd moeras bij het Drontermeer, in de monding van Het Reevediep in Kampen.

De overdracht betekent dat het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta bijna klaar is. Zo komt het beheer van de brug Nieuwerdijk in handen van de gemeente Kampen, de inlaat onder de Kamperstraatweg in handen van Rijkswaterstaat en de vaargeul in handen van de provincie Overijssel.

Eindoplevering

De eindoplevering van het project is gepland op 14 maart. Vanaf 1 maart gaat het gebied open voor het publiek. Dan gaat de vaargeul open voor de pleziervaart en kunnen fietsers en wandelaars gebruik maken van de voor hen aangelegde paden. Of de hele vaargeul open mag, is nog afhankelijk van een uitspraak van de Raad van State. Op 22 april, tweede paasdag, is er een publieksdag in het gebied.