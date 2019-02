Staatsloterij verklaart levende deelnemer uit Kampen dood

videoDe Staatsloterij heeft deelnemer Martin Dalsem (68) uit Kampen op zaterdag 19 januari doodverklaard. Dalsem leeft echter nog en kon zelf de brief openen waarin zijn automatische deelname werd stopgezet omdat hij zou zijn overleden. De Staatsloterij gaat in een reactie diep door het stof.

,,Ik schrok me dood,’’ zegt Dalsem met onbedoelde ironie. ,,Er kwam op 19 januari een brief binnen die geadresseerd was aan de nabestaanden van Meneer M. Dalsem. De Staatsloterij beweerde een bericht over mijn overlijden te hebben ontvangen en condoleerde mijn nabestaanden in de brief met dit verlies. Ik heb de brief vol afschuw van me afgegooid. Mijn vrouw Geke las hem daarna ook en was van slag. Het voelt erg bizar als je zoiets leest over jezelf.’’

Volledig scherm De nabestaanden van Martin Dalsem uit Kampen kregen een brief van de Staatsloterij. Meneer Dalsem zelf toont, met de correspondentie in zijn handen, aan dat hij nog leeft. © Foto Freddy Schinkel

Gratis lot

Dalsem belde daarop met de klantenservice via het telefoonnummer in de brief. ,,Om te melden dat ik nog leef en best wel weer wilde meespelen. Mijn automatische deelname was immers gestopt. Ik had overigens geen vast nummer. Een aardige jongeman kon mij aan de telefoon niet vertellen hoe dit misverstand was ontstaan. Ik vroeg hem om zijn meerdere. Die ging hij consulteren. Na enige tijd kwam de jongen weer aan de telefoon met de mededeling dat hij een gratis lot mocht weggeven.’’

In een tweede brief op 22 januari werd dat bevestigd, maar dan moest Dalsem een nieuw account aanmaken. Over de zaak waarin Dalsem middels innige deelneming plotseling loterijdeelnemer af was, geen woord. Ook kwamen er geen excuses. Ook niet na een brief en een mail van de kant van Van Dalsem. Dat steekt de Kampenaar en zijn vrouw Geke. ,,We nemen hier ook geen genoegen mee, ik laat me niet afschepen met een gratis lot. Excuses zouden fijn zijn, maar ik wil vooral weten: wie heeft gezegd dat ik ben overleden?’’

Volledig scherm De brief van de Staatsloterij waarin deelnemer Martin Dalsem uit Kampen werd doodverklaard. © screenshot brief

Excuses

Tatiana Pijnenburg, woordvoerster van Nederlandse Loterij (overkoepelende organisatie Staatsloterij) reageert na enig uitzoekwerk: ,,Dit had nooit mogen gebeuren. Het betreft een menselijke fout die wij ten zeerste betreuren. Er is iets misgegaan met het toevoegen van een tweede account en het opzeggen ervan waarna automatisch de brief van 19 januari werd verstuurd.’’