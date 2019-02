Staatsloterij verklaart meer levende deelnemers dood

Koenen: ,,Nou, ik kreeg de brief dus niet, maar mijn nabestaanden. Op 25 januari 2019. In eerste instantie dacht ik: ik heb iets gewonnen! Toen ik de brief opende, had ik niks gewonnen, maar was ik volgens de Staatsloterij overleden. Tja, respectloos, natuurlijk, ik stond raar te kijken. Ik heb klantenservice gebeld, maar kreeg geen excuses en heb nog steeds geen idee waarom ik die brief ontving. Inmiddels vraag ik mij af hoeveel levende mensen zo'n brief hebben gekregen.’’