Staatssecretaris: haal groepen criminele asielzoekers uit elkaar

De bewindsman noemt die maatregelen in antwoorden op Kamervragen van zowel de VVD als de PVV. Die partijen stelden de Kamervragen naar aanleiding van de berichtgeving in deze krant over overlast door asielzoekers uit veilige landen in met name Kampen. Daar nam het aantal winkeldiefstallen hand over hand toe. In 2018 staat de teller over de eerste 8 maanden op 81 winkeldiefstallen, waarbij 67 keer een veiligelander werd aangehouden.

Inmiddels is het aantal incidenten aan het teruglopen, zo liet burgemeester Bort Koelewijn van Kampen eerder deze maand weten. Dat komt omdat de politie in Dronten en Kampen beter samenwerken. Staatssecretaris Harbers pleit in zijn brief aan de Kamer ook voor gerichte aanpak van problemen, per azc-locatie. Zo kan de leiding van het azc dossiers bijhouden over raddraaiers. Die groepen kunnen vervolgens gescheiden worden. Ook kunnen burgemeesters gebiedsverboden opleggen of een dagelijkse meldplicht instellen.

Cijfers

Uit de beantwoording van de Kamervragen blijkt dat het ministerie weinig cijfers heeft over de problemen bij azc’s. Zo vraagt Kamerlid Malik Azmani (VVD) aan de staatssecretaris hoeveel veroordeelde asielzoekers er verblijven in Dronten. Daarop moet de staatssecretaris het antwoord schuldig blijven. Harbers wil via het analyseren van data overlast en criminaliteit door asielzoekers sneller signaleren. Daarvoor moeten de cijfers op een andere manier worden bijgehouden.

Asielprocedure

De Telegraaf bracht deze week naar buiten dat duizenden asielzoekers verdacht worden van strafbare feiten. Bij een veroordeling van minstens zes maanden, kan de asielaanvraag in gevaar komen. ,,Winkeldiefstallen vallen daar dus niet onder”, constateert Sietse Fritsma, die namens de PVV Kamervragen stelde over de problemen in Kampen. ,,Wij vinden dat elke overtreding een rol zou moeten spelen in de asielprocedure. Al moet ik er eerlijk bij zeggen dat veel criminaliteit wordt veroorzaakt door mensen uit veilige landen, die sowieso al geen kans op asiel hebben.”

Uitzetten

De VVD en PVV pleitten er eerder al voor criminelen sneller uit te zetten. ,,Probleem is dat door EU-regels de staatssecretaris eigenlijk geen middelen in handen heeft om dit te doen. Dus het klinkt leuk: de asielprocedures versnellen, gebiedsverboden opleggen. Maar het zet nauwelijks zoden aan de dijk”, stelt Fritsma. Kamerlid Azmani bezoekt Kampen eind deze maand.

