Stacaravan gaat in vlammen op in IJsselmuiden

video Deksels! In Brunnepe is geen carbidbus veilig

29 december Carbidschieten met melkbussen is een spectaculair fenomeen rond de jaarwisseling in Oost-Nederland en helemaal in Kampen. Vroeger leidde dit daar tot stevige botsingen met de mobiele eenheid. Nu wordt het fenomeen gedoogd, maar wel met regels. Onze verslaggever Ronald Kamps dompelt zich in de wijk Brunnepe onder in deze oeroude volkstraditie.