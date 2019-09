Stadsboekbinder Kampen blaast uienboek uit 1924 nieuw leven in

video Bedrijfs­brand­je in Kampen blijkt aangesto­ken met molotov­cock­tails

12:41 De brand die op 11 januari woedde in een loods aan de Gildestraat in Kampen, blijkt aangestoken met molotovcocktails. Op camerabeelden die de politie naar buiten heeft gebracht is te zien hoe een man twee brandende voorwerpen in de richting van de loods gooit.