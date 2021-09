Stadsbrug in Kampen vertoont kuren, gemeente kan niet garanderen dat de storing verholpen is

Kamper familiebe­drijf Helleman stopt na 93 jaar: ‘Mijn vader zei, meisje dat moet je doen’

Na 93 jaar verdwijnt er eind dit jaar een familiebedrijf uit Kampen: woonwinkel WelkomThuis by Helleman stopt. Sinds deze week is er uitverkoop in de winkel aan de Oudestraat, begin december gaan de deuren definitief dicht. ,,Mijn vader zei toen ik het hem vertelde 'meisje dat moet je doen'. Dat vond ik heel fijn'', zegt Anneke IJzerman-Helleman (59), mede-eigenaresse en kleindochter van oprichter W. Helleman.