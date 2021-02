Stadsbrug Kampen weer open, hing scheef aan de hefkabels

Tijdens de stremming moest verkeer van en naar IJsselmuiden omrijden via de Molenbrug. Gelet op het feit dat er nauwelijks reizigersverkeer was, had de gemeente geen alternatief in stelling gebracht voor fietsers en voetgangers. Wie daardoor in problemen kwam kon de gemeente bellen. In plaats daarvan koos menig fietser en voetganger er voor om onder de slagbomen door te kruipen om zo toch de overkant te kunnen bereiken.