Stadsbusdienst Kampen is gered, met inzet vrijwillige chauffeurs

Zwolse donor-affaire Astrid (33) uit Kampen kreeg er in één klap ruim 40 broers en zussen bij: ‘Het taboe moet eraf’

Astrid (33) uit Kampen weet pas sinds september dat de Zwolse gynaecoloog Jan Wildschut - die ten minste 47 kinderen verwekte met zijn eigen zaad - haar biologische vader is. Ze heeft geen contact met haar ouders en kwam zelf achter het nieuws. ,,Hulp bij fertiliteit was en is bij ons thuis niet acceptabel. Het is tijd dat het taboe eraf gaat.’’

7 november