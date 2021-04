Stadsbusdienst Kampen opnieuw in gevaar

Overijssel moet op zoek naar een nieuwe partner voor het openbaar vervoer nadat vorig jaar het contract met Keolis werd verbroken. De vervoerder had in de aanbestedingsprocedure opzettelijk onjuiste informatie verstrekt. Tot er een nieuwe vervoerder is gevonden, rijdt Keolis in de vervoersregio IJssel-Vecht op een noodconcessie, die in december volgend jaar eindigt. Wat zuur is voor Kampen: Keolis was vorig jaar de enige aanbieder die wel door wilde met de stadsbus in Kampen.