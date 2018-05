Stadsgehoorzaal Kampen gaat bomvol jaar tegemoet

De 125 voorstellingen van vorig seizoen, ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het theater, leken een eenmalige uitschieter naar boven. Maar het nieuwe programmaboekje is met 128 voorstellingen dikker dan ooit. ,,We zeiden al tegen elkaar: het zijn er belachelijk veel'', zegt programmeur Gertruud Groen. Directeur Jelle Wouda: ,,We krijgen alsmaar mooie dingen aangeboden. Voorstellingen waar we geen nee tegen kunnen zeggen.'' Zo kon Youp van 't Hek eerst niet naar Kampen komen, maar bleek hij later toch een gaatje te hebben. De Stadsgehoorzaal was er als de kippen bij om hem vast te leggen. Net als het toneelstuk 'Een man een man' met Pierre Bokma en Kees Prins dat plotseling beschikbaar was. Te mooi om te laten lopen.

,,We zitten bomvol'', zegt Wouda over het nieuwe programma. ,,Op enkele maandagen en dinsdagen is er nog ruimte. Verder is er geen plek meer.'' Ja, er is genoeg publiek voor dit grote aanbod, stelt hij. ,,De inwoners zijn trouw aan het theater in hun stad. Als mensen méér willen dan bieden we ook meer.'' ,,Het cultuurbesef is groot in Kampen'', vult Groen aan. ,,Er zijn ontzettend veel verenigingen.'' De ruim 25.000 kaartjes die in het huidige, aflopende seizoen over de toonbank gingen, geven hen gelijk. Dat aantal werd vorig jaar voor het eerst bereikt. ,,Voorheen waren we blij als we 20.000 kaartjes verkochten'', zegt Groen. ,,Dat was een mijlpaal.''