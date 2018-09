Stadsherstel Kampen brengt monumenten naar de telefoon

De kleine gele rondjes zijn in de afgelopen periode op historische plekken in de stad aangebracht. Zaterdag wordt de plaatsing officieel bekend gemaakt op Open Monumentendag. Dan wordt door wethouder Albert Holtland de nfc-tag op de Sint Annakapel in de Broederstraat onthuld.

Quote De tags zijn een cadeau van Stadher­stel, dat 35 jaar bestaat Annie van 't Zand Via de tags wil Stadsherstel informatie over monumenten en bijzondere objecten eenvoudiger aan de man brengen. Wie zo'n knop op een muur of gevelsteen ziet, hoeft alleen maar de telefoon binnen tien centimeter afstand te houden. Vervolgens verschijnt automatisch meer informatie over het object, zoals dat op de website van Stadsherstel staat. Tip: controleer vooraf of de telefoon de optie voor het ontvangen van een nfc-signaal aan staat.

,,De tags zijn een cadeau van Stadsherstel, dat 35 jaar bestaat", vertelt secretaris Annie van 't Zand. ,,Op 38 plekken in de stad zijn tags geplaatst, zoals bij de muurreclames in de Geerstraat en de Linnenweverspoort in de Groenestraat."

Volledig scherm Een nfc-tag in het centrum van Kampen. © Jaap Selles

De nfc-tag is de opvolger van de qr-code. De werking is bijna hetzelfde, alleen is er voor het lezen van de qr-code een speciale app nodig. De qr-codes plaatste Stadsherstel als proef drie jaar geleden op twee bijzondere panden in de Kamper binnenstad: het Kleinste Huis van Kampen en de voormalige sigarenfabriek Smit en Ten Hove.

De proef krijgt geen vervolg, weet Van 't Zand. ,,Het is duurder en ingewikkelder. De nfc-tag is de toekomst, daarom is het een betere optie."

