Staphorster burgemeester neemt revanche op vuurwerkviral met carbidschietles

VideoDankzij een hoed liep hij wonder boven wonder geen gehoorschade op, nu neemt burgemeester Theo Segers van Staphorst een instructievideo op met zijn collega Bort Koelewijn, burgemeester van Kampen én erkend carbidschieter.

Vorig jaar ging Segers nog viral, omdat hij tijdens het carbidschieten met de lokale jeugd onveilig handelde. Tijd voor revanche, en wel met burgemeester Koelewijn, ervaren carbidschieter. Al jaren kruipt hij op de bus om de traditie te beleven samen met lokale fanatici. Eerst in Rijssen-Holten, nu in Kampen. Koelewijn geeft vijf aandachtspunten voor veilig carbidschieten tijdens de jaarwisseling.

1 Veilige plek

Koelewijn: ,,Kijk goed waar de bal of deksel na het schot heen gaat. Zorg voor een vrij schootsveld."

2 Perfecte verhouding

,,Zorg voor niet te veel water en wacht niet te lang met schieten", weet Koelewijn. Het ontdekken van de juiste verhouding en het moment van schieten is precisiewerk. Te veel water zorgt voor te weinig gas en dus een zachte knal (en steekvlam). Te vroeg knallen is ook niet goed, want dan zit er onvoldoende gas in de bus. Wie te lang wacht heeft te veel gas in de bus zitten, waardoor deze niet wil knallen.

3 Houding melkbus

,,Leg de bus plat op de grond. Iets schuin kan ook. Al is het niet slim als de bal of deksel omhoog gaat", zegt Koelewijn. ,,Leg de melkbus niet op de schouder of houd hem boven het hoofd. Dan heb je veel minder controle."

4 Alertheid schutter

,,Let opnieuw goed op of het schootsveld vrij is", herhaalt Koelewijn. ,,In Kampen heeft men de gewoonte om op de bus te gaan zitten. Plaats dan wel de hakken stevig tegen de achterkant van de bus. Hierdoor kun je de terugslag beter opvangen."

5 Aansteken carbid

,,Bij het ontsteken van de bus merk je dat er verschillende culturen zijn. In Kampen zit men op de bus en wordt een aansteker gebruikt", vertelt Koelewijn. ,,In mijn vorige gemeente Rijssen-Holten lag de bus op de grond. De schutter stond op grote afstand achter de bus. Hij gebruikte een stok met daaraan een met benzine doordrenkte lap. Deze werd aangestoken en bij het gas in de bus gehouden om deze te laten knallen. Ik vind dat een heel veilige manier."

Volledig scherm De burgemeesters schieten samen carbid. © eigen foto