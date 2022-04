Starter Nordy (25) kocht wél een huis, maar filmde hoe moeilijk dat was: ‘Niemand vertelt je hoe het moet’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Coronacij­fers in heel Oost-Nederland naar beneden, voormalig brandhaar­den vallen op

Nadat de cijfers gisteren in de lift zaten, is het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland vandaag weer gedaald. Voormalig brandhaarden Urk en Staphorst noteren de laagste cijfers.

30 maart