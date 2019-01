Statenfracties willen actie: 'Hoogspanningskabel onder de grond in 's-Heerenbroek’

De partijen hebben een motie opgesteld die de verantwoordelijk gedeputeerde zover moet krijgen de toezegging uit 2009 -tien jaar geleden- dat de kabels ondergronds zouden gaan, na te komen. De partijen scharen zich daarmee achter de gemeente Kampen en de Werkgroep Hoogspanning 's-Heerenbroek, die zich al langer druk maken over de masten. Die zouden eigenlijk verdwijnen als compensatie voor de vertramming van het Kamper(spoor)lijntje. De kosten van ondergronds leggen worden geraamd op zo'n twee miljoen euro.

Gevaar

Gevaar voor de volksgezondheid -straling van de masten zou schadelijk zijn voor mensen- is een belangrijk argument voor beide partijen om nu op haast aan te dringen. Ze stellen dat de provincie in haar bestuurlijk functioneren betrouwbaar moet zijn en du de eerder toegezegde oplossing na te komen. In ‘s-Heerenbroek zouden minimaal acht huizen , waarvan één met kinderopvang van circa 11 kinderen onder de 15 jaar hinder hebben van de masten.