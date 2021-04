Statenlid Pool wil als eerste PVV’er burgemeester worden en solliciteert in ‘zijn’ Kampen

Als het aan Pool en zijn partij had gelegen was de strijd om het burgemeesterschap van Kampen beslist door de inwoners. ,,Maar helaas wordt de burgemeester niet gekozen. De selectieprocedure zoals we die nu kennen is niet transparant. De mensen hebben geen idee wie solliciteert, er wordt iemand aangewezen en je weet nooit wie het had kúnnen worden. Ik kan in ieder geval nog mijn eigen principes volgen en de brief met iedereen delen.”