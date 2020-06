Statushouders vinden sneller werk in Kampen

Kamps doet recht Een ordinaire matpartij bij de snackbar in Kampen: ‘We werden gevolgd. Ze daagden ons uit’

12:33 Even een quote van Frank Wieland, rechter in het proces van Willem Holleeder, waar u lekker op kunt kauwen. ,,In ieder mens zit bij geboorte een lam en een wolf. Wat je later wordt, hangt af van welk beest je het meest voedt.” Ik laat de wolf en het lam even liggen. Terug naar de verdachte in de rechtszaal. Zijn wakkere hazelnootkleurige ogen kijken vanonder een krullerig kapsel de officier aan.