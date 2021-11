Stedelijk Museum Kampen verwerft schilderij ‘Korenschoven’ van Kamper kunstenares Jo Koster

Het Stedelijk Museum in Kampen heeft het schilderij Korenschoven van Jo Koster in bezit gekregen. Het is het tweede doek van de in Kampen geboren kunstenares dat het museum in korte tijd verworven heeft. Het museum toont de twee schilderijen en een ingekleurde tekening van Koster samen met twee werken van tijdgenoot Lucie van Dam van Isselt in The Gallery.

De aankoop van Korenschoven is mogelijk gemaakt door Stichting Kunst & Cultuur Stedelijk Museum Kampen. ,,We zijn heel blij dat we onze collectie hebben kunnen uitbreiden met dit werk”, laat conservator René van Mierlo weten. ,,Tot nu toe hadden we een tekening en - sinds vorig jaar - een schilderij van haar in ons bestand. Daar voegen we dus graag een schilderij bij.” De aankoop van de Jo Koster sluit aan bij de visie om beeldende kunst te verzamelen die een directe link heeft met de stad, haar inwoners of met de eigen collectie.

Staphorst

Jo Koster werd in 1868 in Kampen geboren. Het artistieke talent leerde het vak aanvankelijk van schilder en tekenaar Johannes Daniël Belmer en studeerde later in Amsterdam en Rotterdam. In 1902 richtte Koster een teken- en schilderklas op in Zwolle. In de zomer werkte ze vaak in de omgeving van Staphorst waar ze het boerenleven in beeld bracht.

Haar stijl veranderde met de tijd naar het kleurrijke neo-impressionisme. Het schilderij Korenschoven is hier een voorbeeld van. De invloed van Vincent van Gogh is te zien in de felle kleuren en de grove penseelstreken.

Minitentoonstelling

Naast het werk van Koster heeft het museum ook werk van Lucie van Dam van Isselt opgenomen in de minitentoonstelling. Zij verhuisde met haar ouders vlak na haar geboorte naar Kampen, waar ze later ook schilderles kreeg van Johannes Daniël Belmer.

De minitentoonstelling ‘Twee uitgevlogen Kamper Kunstenaars’ is de tweede tentoonstelling in de pas geopende Gallery. Die geeft het museum de mogelijkheid om aanwinsten en actualiteiten te tonen. De werken zijn vanaf 19 november tot en met 9 januari te zien op de tweede verdieping van het museum.

Stichting Kunst & Cultuur Stedelijk Museum Kampen ondersteunt het museum door aankopen, publicaties en campagnes (deels) te financieren en sponsors te werven.