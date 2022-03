Stedemaeght in Kampen heeft de wind weer in de zeilen na twee moeilijke jaren

Na supermark­ten ook winkels in binnenstad van Kampen op zondag open? Politieke tij lijkt te keren

Het was een historisch besluit in 2019: de openstelling van supermarkten op zondag in Kampen. Die kanteling lijkt de deur bij politieke partijen op een kier te hebben gezet voor verdere verruiming van winkelen op zondag. Waar het CDA vier jaar geleden nog tegen was, staan de christendemocraten nu open voor een onderzoek naar winkelen op zondag.

15 maart