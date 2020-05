Steeds meer Kampenaren gooien in coronatijd een hengel uit

Sinds de coronavirus valt het op dat vissen in trek is in Kampen. In het stadspark bijvoorbeeld, waar het al weken drukker is dan ‘normaal’, vooral met gezinnen en jongeren die een hengeltje uitgooien. ,,Ze hebben meer tijd en thuis vervelen ze zich.” Maar de troep is ook toegenomen.

Bas Visker vist doorgaans in zijn eentje, maar sinds een tijdje neemt hij zijn zonen Davey en Jordy mee. Zo ook op deze zonnige zondag, waar de drie achter hun hengels rustig wachten op wat komen gaat. ,,Ze hebben geen school en thuis vervelen ze zich. Dit is beter dan achter de playstation”, verklaart Bas.