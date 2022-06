Steeds minder kooplieden op de markt: ‘Eigenlijk is het een mini-supermarkt geworden’

‘Pippin’ beleeft première in Kampen met hoogblonde en vileine vertelster

Het duurde door corona twee jaar langer dan gedacht, maar donderdagavond ging in de Kamper Stadsgehoorzaal de in eigen huis geproduceerde musical Pippin in première. Musical nummer zeven in de lijst van eigen producties van het Kamper theater. Nummer acht gaat er ook wel komen, weet de theaterdirecteur nu al.

