Steeds weer krijgt Bert Boerman die N50-vraag: ‘Zelfs mijn tandarts, maar hij moet bij de minister zijn’

InterviewHij is chagrijnig dat de N50 bij Kampen nog steeds niet verbreed is, bekent Bert Boerman. Terwijl de Overijssels gedeputeerde ziel en zaligheid inzet voor het verbeteren van de dodenweg bij zijn woonplaats, wordt hij ook verantwoordelijk gehouden voor de talloze ongelukken. ,,Met mij hebben ze de verkeerde.”

In 2016 gingen de handen - na een jarenlange lobby- op elkaar voor de verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen - Zuid. Nu, vijf jaar later, ligt er nog geen strook asfalt bij. De stikstofcrisis zorgt voor vertraging en de kosten lopen op; de gereserveerde 10 miljoen euro is niet meer genoeg. Na talloze ongelukken is de roep om verbreding of tijdelijke maatregelen om de veiligheid te vergroten niet minder geworden.

Zit de verbreding van de N50 in een impasse?

,,Het vraagt meer tijd dan gepland. Er zat vanaf het begin veel druk op de verbreding. In 2016 en 2017 zijn de eerste stappen gezet, waarna in 2019 is begonnen met de voorbereidingen. Nu het tot uitvoering zou komen gooit de stikstofproblematiek roet in het eten.”

Hoe komen we uit de impasse?

,,Als het gaat om de financiën willen we gezamenlijk tot een oplossing komen. Net als bij het besluit tot verbreding willen de provincies Overijssel en Flevoland en de gemeenten Kampen, Zwolle en Dronten opnieuw een bijdrage doen. Hoeveel extra nodig is? Dat weet ik echt niet.”

Gaat de regio alle extra kosten betalen?

,,Besef goed dat de N50 een Rijksweg is. Het vertrekpunt is dat het Rijk primair verantwoordelijk is. Wij vinden verbreding zo belangrijk dat we fors willen bijdragen. Dat is nu al 5 miljoen euro, de helft van de kosten en veel geld.”