Stef Ekkel hoopt op carnavalskraker

Geen echt carnavalsliedje? ,,Het is niet speciaal geschreven voor carnaval, maar het zou zomaar een kraker kunnen worden. We hebben er wat jeu meegegeven, voor carnaval. Het is een aanstekelijk liedje dat ook in de zomer nog leuk kan zijn. Dat moet wel lukken, denken we.''

Het klikt nog steeds met René Karst, de volkszanger uit Hoogeveen, met wie je dit liedje hebt gemaakt? ,,Vorig jaar zomer zaten we op de camping te praten over wat we nog gingen doen met 'Liever te dik in de kist'. Hij had een gitaartje mee, van het een kwam het ander en diep in de nacht hadden we het liedje klaar. We hadden afgesproken dat we na ons grote succes voor anderen liedjes te schrijven, maar dit liedje vonden we te leuk om weg te geven.''

Kan dit liedje het succes van 'Liever te dik in de kist' overtreffen? ,,Dat bepaalt het publiek. De eerste reacties zijn in elk geval fantastisch. Zelf denk dat ik het succes van 'Liever te dik in de kist dan een feestje gemist' niet te overtreffen is, zoiets maak je maar eens in je leven mee. Maar 'We zijn nog beter als we dronken zijn' zou het nog steeds wel goed kunnen doen. Een geweldige feestplaat waar de humor en gezelligheid van afspat.''

Met een bijrol voor Hans Kraaij junior, die ook altijd wel in is voor een lolletje. ,,Het is niet de echte Hans Kraaij junior hoor. Die had geen tijd. We hebben een look-a-like ingehuurd. We kwamen zelf ook in tijdnood, we hebben het later opgenomen dan de bedoeling was. Liever een week later een goede single dan halfbakken van start gaan.''

Hoe belangrijk is dit nummer? ,,Er hangt best veel van af. Het is een liedje waar je het jaar mee ingaat, waar je de zomer mee door moet komen. IIk heb er wel vertrouwen in, deze humor met een knipoog.''