Stef Ekkel ‘veel te druk’ voor eigen clip in Kampen, dus gaat hij naar Apeldoorn

Hoe kan dat nou? Wie de naam Stef Ekkel hoort, denkt toch meteen aan Kampen?

,,Het is heel simpel. Ik heb het veel te druk om goed over die video na te denken. Daar moet je dan toch weer van alles voor regelen en daar heb ik nu helemaal geen tijd voor. Ik heb het daarom allemaal uitbesteed. De makers van de clip hebben een huiskamer en café geregeld. In Apeldoorn. Geen idee hoe die locaties er uitzien. Ik heb alleen een plaats en een tijd doorgekregen.’’

Voor een carnavalshit?

,,Daar is het wel de tijd voor ja, maar het gaat om een ander liedje. Mijn allerliefste meisje, een liedje dat een ander voor mij heeft geschreven. Ik had gewoonweg geen tijd om zelf iets te maken. Het was dit liedje of een ballad. Het is Mijn allerliefste meisje geworden. Half januari komt het uit.’’

Hoe druk ben je eigenlijk?

,,Enorm druk. Ik denk dat ik deze maand twee vrije dagen heb gehad. De rest van de tijd allemaal optredens. Opgetreden in het Gelredome. En pas nog in het Ziggodome waar ik nog nooit op het podium had gestaan. Geweldig hoor, het Muziekfeest van het Jaar met Nederlandstalige artiesten als Gerard Joling, Frans Bauer en vele anderen. Ja, daar voel ik met wel op mijn plek. Supersfeer, bomvol. Geweldig. Ik heb ook opgetreden voor goede doelen hoor. Zingen zoor eenzame ouderen met Kerst, bij de Voedselbank.

En dan heb je nog je gezin met een baby van een paar maanden.