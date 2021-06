Stekje ruilen? Het kan bij de eerste Kamper plantenbieb

Zelf heeft ze er 84 in haar huiskamer staan, exclusief de stekjes. Allemaal verschillende soorten. Een collectie die Naomi opbouwde door her en der stekjes en zaden te verzamelen en ze daarna zelf op te kweken. „Het is een uit de hand gelopen hobby. Mijn vriendinnen weten het inmiddels wel. Overal waar ik iets leuks zie staan vraag ik een stukje van een plant. Of ik breek er stiekem een stukje van af. Daar ga ik best ver in”, zegt ze, met een brede grijns.