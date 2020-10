Stel uit Zwolle ziet droom uitkomen: deuren van Thais restaurant kunnen eindelijk open in Kampen

Het stel uit Zwolle besloot net voor de coronacrisis een nieuw avontuur aan te gaan in het pand aan de IJsselkade, waar eerder restaurant d’Olde Vismark in zat. Prins: ,,Niemand had natuurlijk dit verwacht of zien aankomen in maart. We zijn in mei begonnen met klussen, daar hebben we rustig de tijd voor gehad. Gelukkig zijn de pandeigenaren heel meedenkend geweest en hebben we uitstel van de huur gekregen. Zonder de pandeigenaren en nog een paar mensen hadden we het nu niet gered.’’