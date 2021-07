Steppen onder invloed, mag dat ook al niet? ‘Mijn brommer deed het niet meer’

Video Bijzonder ‘gezin’ in IJsselmui­den: kip adopteert 7 kleine eendjes

11:43 Het hoort natuurlijk niet echt, maar een kip kan je altijd verrassen. Was getekend: Ineke Schryer, begeleider bij het Zoddepark in IJsselmuiden. Waar ze het over heeft? De kip op het terrein die zich heeft ontfermd over zeven opvallende kuikens.